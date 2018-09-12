Украинские газовые хранилища заполнены на 49%

По состоянию на 10 сентября объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 15,208 млрд куб. м.
Об этом передает УНН со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 56,32 млн куб. м газа.
В течение суток с ПХГ Украины газ не отбирался.
При этом в данных за 10 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 24,93 млн куб. м, из Венгрии – 15,89 млн куб. м газа, из Польши голубое топливо не поступало.
Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 49%.
На территории Украины без учета Крыма – 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, эксперты Еврокомиссии, России и Украины в среду, 12 сентября, начнут трехсторонние переговоры относительно транзита российского газа по территории Украины.