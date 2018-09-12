Трамп готов подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы в США, – СМИ

Президент США Дональд Трамп 12 сентября планирует подписать указ, позволяющий вводить санкции против любых иностранных компаний и людей за вмешательство в американские выборы на основании данных спецслужб.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомые с ситуацией, сообщает Украинская правда.

«Решение Трампа совпадает с разведывательными службами, военными и правоохранительными органами, которые готовятся защищать выборы в Конгресс 6 ноября от предполагаемых иностранных нападений», – говорится в статье.

При этом, в Белом доме отказались комментировать информацию.

«Целевые санкции могут применяться против отдельных людей или целых компаний, которые обвиняются во вмешательстве в выборы в США путем кибератак и других средств», – заявил источник.

Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в определении границ и публичное объявление нашего ответа за плохое поведение», – подчеркнул чиновник.

В документе будут перечислены службы, ответственные за выявление фактов вмешательства в предвыборный процесс. Среди них – Офис Директора нацразведки, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и Министерство внутренней безопасности.

«Любое федеральное агентство, которому станет известно о факте иностранного вмешательства в выборы, должно сообщить эту информацию Офису Директора национальной разведки», – пишет Reuters со ссылкой на черновик указа.

«Вмешательство определяется в указе как попытка взлома избирательной инфраструктуры, или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в Интернете или систематических «сливов» секретной политической информации», – отмечает агентство.

Отмечается, что издание The Washington Post и The Wall Street Journal ранее сообщали о существовании черновика приказа, который должен подписать Трамп.

«Белый дом сознательно не подключил к подготовке приказа Конгресс США», – подчеркнули источники.

По словам одного из них, администрация Трампа хочет «опередить Палату представителей и Сенат, которые готовят подобные мероприятия».

В начале сентября Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект, позволяющий вводить санкции против исполнителей и заказчиков кибератак.

Ранее стало известно, что в США планируют потратить 380 миллионов долларов на обеспечение безопасности выборов в Конгресс.

В начале августа сенатор США Билл Нельон заявил, что российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы Флориды и могут удалить зарегистрированных избирателей накануне выборов, если системы не будут должным образом защищены.

Как сообщалось, ЦРУ ожидает вмешательства России на предстоящих выборах в США.

В конце июля в соцсети Facebook рассказали, что разоблачили новую скоординированную кампанию политического влияния, чтобы ввести пользователей в заблуждение и организовать митинги накануне выборов Конгресса США в ноябре этого года.

13 июля Департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

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