Сущенко готов написать прошение Путину о помиловании, – защитник

Украинский журналист Роман Сущенко, которого в России приговорили к 12 годам колонии, готов просить о помиловании. Но это не является признанием его вины.

Об этом рассказал его общественный защитник Марк Фейгин, передает «Прямой».

«Роман готов написать эту несчастную бумажку с просьбой о помиловании. Неважно, что ты напишешь, главное оказаться в Киеве. Он вины как не признавал, так и не признает, но прошение о помиловании совершенно не означает, что вы признаете свою вину», – подчеркнул он.

Он добавил, что такое решение он принял из-за смерти отца в феврале.

«У Романа умер отец в феврале, и поэтому у него есть основания надеяться еще побыть со своей мамой, которая тоже очень старый человек, на восьмом десятке», – отметил Фейгин.

По словам защитника, во время заседания в Верховном суде России защита украинца требовала уменьшить срок наказания или вынести оправдательный приговор.

Фейгин также предполагает, что Сущенко можно обменять на Станислава Ежова, которого в Украине судят за госизмену.

По словам защитника, осужденный украинец не поддерживает голодовку и обращался к другому украинцу Олегу Сенцову, чтобы тот не тратил свое здоровье».

Фейгин подтвердил, что защита планирует обращаться в ЕСПЧ, и рассказал, что будет просить, чтобы Сущенко не этапировали в колонию, а оставили в СИЗО Лефортово.

Напомним, 30 сентября 2016 года в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

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