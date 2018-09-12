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среда, 12 сентября, 2018, 12:18 Общество
Суд РФ отклонил апелляцию и признал законным заключение Сущенко на 12 лет

Верховный суд России признал законным решение Московского городского суда о заключении Романа Сущенко на 12 лет.

Об этом сообщает УНИАН.

Сущенко заявил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за освобождение. Журналист будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 30 сентября 2016 года в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.

Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Больше новостей о задержанного Романа Сущенко читайте здесь.

РоссиясудРоман Сущенконовости Украины
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2018-09-12 14:13 :46