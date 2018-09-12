Суд РФ отклонил апелляцию и признал законным заключение Сущенко на 12 лет

Верховный суд России признал законным решение Московского городского суда о заключении Романа Сущенко на 12 лет.
Об этом сообщает УНИАН.
Сущенко заявил, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за освобождение. Журналист будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Напомним, 30 сентября 2016 года в Москве задержали собкора Укринформа Романа Сущенко, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.
В Укринформе задержания журналиста назвали спланированной провокацией.
Арестованного в Москве украинского журналиста обвиняют в шпионаже.
Украина, в свою очередь, требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.
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