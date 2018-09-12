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среда, 12 сентября, 2018, 19:55 Экономика
Суд Киева поручил арестовать акции украинских ВТБ, ПИБ и Сбербанка

Апелляционный суд Киева решил наложить арест на акции украинских «дочек» российских банков с участием государства ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка

Об этом идется в постановлении суда, обнародованном в реестре судебных решений, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно документа, решение принято из-за заявление об обеспечении иска экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и еще 17-ти компаний, которые имели активы в Крыму о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 марта.
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2018-09-12 21:13 :09