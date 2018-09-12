live
Aнонси
Володимир Горянський, народний артист України у програмі «Перші Другі»
Володимир Горянський, народний артист України у програмі «Перші Другі»
12 сентября, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
13 сентября, четверг
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
16 сентября, воскресенье
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 12 сентября, 2018, 12:47 Мир
США ведут переговоры с Грецией относительно размещения новых военных баз

Вашингтон и Афины обеспокоены поведением Турции, которая является партнером по НАТО.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки ведет переговоры о размещении новых военных баз в Греции. Об этом сообщает «Тиждень» со ссылкой на американское издание «The Wall Street Journal».

«Американские военные ведут переговоры относительно расширения своей деятельности в Греции, включая использование большего количества воздушных и морских баз, что свидетельствует о возможном движении в сторону восточного Средиземноморья во время растущей напряженности с Турцией», – говорится в сообщении.

По словам представителей Пентагона, существуют геополитические и географические факторы, которые делают Грецию привлекательным местом для американских военных.

В частности, Вашингтон и Афины обеспокоены поведением Турции, которая является партнером по НАТО.

Кроме того, греческий климат имеет благоприятные условия для учебных полетов.
НАТОСШАГрецияновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-12 14:13 :53