США ведут переговоры с Грецией относительно размещения новых военных баз

Вашингтон и Афины обеспокоены поведением Турции, которая является партнером по НАТО.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки ведет переговоры о размещении новых военных баз в Греции. Об этом сообщает «Тиждень» со ссылкой на американское издание «The Wall Street Journal».
«Американские военные ведут переговоры относительно расширения своей деятельности в Греции, включая использование большего количества воздушных и морских баз, что свидетельствует о возможном движении в сторону восточного Средиземноморья во время растущей напряженности с Турцией», – говорится в сообщении.
По словам представителей Пентагона, существуют геополитические и географические факторы, которые делают Грецию привлекательным местом для американских военных.
В частности, Вашингтон и Афины обеспокоены поведением Турции, которая является партнером по НАТО.
Кроме того, греческий климат имеет благоприятные условия для учебных полетов.