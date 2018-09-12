США ведут переговоры с Грецией относительно размещения новых военных баз

Вашингтон и Афины обеспокоены поведением Турции, которая является партнером по НАТО.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки ведет переговоры о размещении новых военных баз в Греции. Об этом сообщает «Тиждень» со ссылкой на американское издание «The Wall Street Journal».

«Американские военные ведут переговоры относительно расширения своей деятельности в Греции, включая использование большего количества воздушных и морских баз, что свидетельствует о возможном движении в сторону восточного Средиземноморья во время растущей напряженности с Турцией», – говорится в сообщении.

По словам представителей Пентагона, существуют геополитические и географические факторы, которые делают Грецию привлекательным местом для американских военных.

В частности, Вашингтон и Афины обеспокоены поведением Турции, которая является партнером по НАТО.

Кроме того, греческий климат имеет благоприятные условия для учебных полетов.

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