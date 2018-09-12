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среда, 12 сентября, 2018, 21:42 Мир
США поддержат положительное решение о предоставлении томоса украинской церкви, – посол

Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием заявил, что США поддержат положительное решение Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

«На этапе принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви мы не вмешиваемся. Но если такое решение будет принято, мы его поддержим, и если можем быть полезными на этапе его реализации, мы будем рады помочь», – сказал Браунбек.

В ходе встречи Парубий выразил надежду, что Украина сможет получить «положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской поместной православной церкви уже в этом году». Председатель ВРУ отметил, что создание автокефальной Украинской православной церкви – это вопрос не только религии, но и национальной безопасности.
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