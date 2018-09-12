США поддержат положительное решение о предоставлении томоса украинской церкви, – посол

Посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек на встрече с председателем Верховной рады Андреем Парубием заявил, что США поддержат положительное решение Вселенского патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской православной церкви.
Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.
«На этапе принятия решения о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви мы не вмешиваемся. Но если такое решение будет принято, мы его поддержим, и если можем быть полезными на этапе его реализации, мы будем рады помочь», – сказал Браунбек.
В ходе встречи Парубий выразил надежду, что Украина сможет получить «положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской поместной православной церкви уже в этом году». Председатель ВРУ отметил, что создание автокефальной Украинской православной церкви – это вопрос не только религии, но и национальной безопасности.