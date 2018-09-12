Спасатели очистили 300 км автодорог от выбросов крымского завода «Титан»

На территориях Каланчакского и Чаплинского районов Херсонской области, находящихся в зоне выбросов крымского завода «Титан», по состоянию на утро, 12 сентября, спасателями проведено обеззараживание 300 километров автомобильных дорог.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

«11 сентября химико-радиометрической лабораторией Межрегионального центра быстрого реагирования проведена химическая разведка в с. Ставки и пгт Каланчак. По результатам экспресс анализа превышение уровня опасных веществ не обнаружено. Проведена дегазация специальной техникой открытых участков и крыш зданий, участков автодорог в населенных пунктах Приволье, Бабенковка-2 и пгт Каланчак (обработаны автодороги протяженностью 61 км). Всего с начала работ обработано 300 км автодорог и 2,5 га территории и зданий КПВВ «Каланчак» и КПВВ «Чаплинка», – говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области

Спасатели, 12 сентября, также продолжили дегазацию территории в пгт Каланчак, по состоянию на 8.00 было обработано 5 км дорог.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в городе Армянск произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листве деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоит запах кислоты. 12 сентября появились фотографии завода «Крымский Титан» с высоты птичьего полета, где видно последствия химических выбросов.

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