СМИ: Одесская чиновница в Киеве выпрашивает себе «зеленый свет» на выборы ректора ОНМедУ

Бывший ректор Одесского медуниверситета Валерий Запорожан, уволенный Министерством здравоохранения, на выборах нового ректора учебного заведения сделал ставку на начальника городского департамента здравоохранения Елена Якименко.

Об этом сообщает «Апостроф« со ссылкой на «Справжню Варту», которая анализировала схемы муниципально-частного партнерства в одесской медицине.

Как говорится в материале, часто одесские городские больницы современного диагностического оборудования не имеют, а горожане вынуждены платить за необходимые анализы частным компаниям из собственного кармана. При этом нередко эти же частные компании арендуют помещения городских больниц под диагностические центры буквально за копейки.

Как заявил врач-кардиолог городской клинической больницы №3 Борис Голобородько, сердечно-сосудистая патология остается одной из главных причин смертности в Украине. Достаточно высокие показатели заболеваемости ишемической болезнью сердца фиксируют именно в Одессе. По словам Голобородько, пока больница помогает больным острым инфарктом миокарда в сотрудничестве с коммерческой структурой. Самостоятельно лечить эту категорию граждан городские больницы Одессы не могут, ведь не закуплено необходимое оборудование, а именно – ангиограф.

Город закупает эти медицинские услуги в ООО «Святая Екатерина-Одесса», тратя на эти цели огромные деньги. Например, в ответе на запрос издания одесский городской департамент здравоохранения сообщил о том, что с 2016 года в рамках городской программы было направлено миллионы бюджетных средств на закупку неотложной диагностической помощи при остром коронарном синдроме. Так, в 16-м году было выделено 4 млн гривен, в прошлом – 14 млн гривен, в этом – уже 14,6 млн.

Для того, чтобы сохранить жизнь и оказывать эффективную медицинскую помощь больным с острым инфарктом миокарда, как отметил Голобородько, Министерство здравоохранения ввело программу закупки ангиографов. Согласно условиям программы, половину стоимости этого оборудования платит государство, половину – местный бюджет. Таким образом в Украине будет расширяться региональная реперфузионная сеть. При этом государство также берет на себя закупку материалов для ангиографа и подготовку кадров для работы с оборудованием. Стоимость прибора составляет примерно до 25 млн гривен, то есть город должен выделить примерно лишь 12 млн. Но Одесса в программе не участвует, направляя бюджетные средства частной компании «Святая Екатерина-Одесса».

Новоназначенная руководитель Одесского городского департамента здравоохранения Елена Якименко заявила СМИ, что ничего о государственной программе не знает, и городу выгодно сейчас покупать медицинские услуги в частных центров. На вопрос, планирует ли город таки приобрести ангиограф, Якименко ответила, что пока до этого не дошло.

СМИ пишет, что ООО «Святая Екатерина-Одесса» имеет прочные связи с одесскими властями. Так, согласно данным аналитической системы YouControl, в перечень учредителей входит отец депутата от мэрской партии «Доверяй делам» Вадима Иоргачова Дмитрий Иоргачов, который также владеет компанией «Одескабель».

Также в учредителях ООО «Святая Екатерина-Одесса» родственник депутата от партии «Доверяй делам», которая имеет большинство в горсовете этого созыва, Людмилы Себовой – Денис Себов. Регулярно получая миллионы из бюджета, фирма имеет уставный капитал лишь 16 500 гривен.

«Аналогичная ситуация сложилась с закупкой аппаратов магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии – город не имеет собственного оборудования, а направляет бюджетные миллионы на частные структуры. И почему, по мнению городских депутатов и чиновников, Одессе выгодно тратить деньги не на приобретение собственных медицинских приборов, а отдавать их частным компаниям, в которых прочные связи именно с представителями власти города. Никто в этом почему-то не видит конфликта интересов, а Одесса остается без доступной медицинской помощи, каждый день теряя жизни горожан», – отмечает сайт «Блогер».

Между тем, руководителя городского департамента здравоохранения в течение августа можно было встретить на рабочем месте не часто. По словам сотрудников департамента, Елена Якименко последнее время «не вылезает из Киева, даже все документы и распоряжения подписывает ее зам». Сама же она, как утверждают в департаменте, выпрашивает для себя «зеленый свет» на выдвижение своей кандидатуры на выборы ректора медуниверситета.

«Якименко берет командировки, якобы, для отработки механизма реализации горздравом медицинской реформы, а сама – в кулуарах парламента и Минздрава просит поддержать ее кандидатуру на выборах ректора Медина, говорит: «С Запорожаном все согласовано», – сообщил изданию «Справжня Варта» источник в Комиссии по здравоохранению ВР, добавив, что ее несколько раз видели здесь за последний месяц.

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