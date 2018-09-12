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среда, 12 сентября, 2018, 21:33 Мир
Северная и Южная Корея откроют совместный офис вблизи границы

Южная Корея откроет правительственный офис в Северной Корее, что является историческим шагом в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на The Times.

В пятницу две Кореи откроют совместный «офис связи» в Кессоне, северокорейском городе Кэсон, ближайшем к границе между двумя странами.

Это будет первый случай, когда южнокорейские официальные лица будут постоянно размещаться в КНДР с конца войны в Корее 1950-53 годов, которая разделила полуостров.

Двадцать южнокорейцев и немного меньшее число чиновников из КНДР будут работать вместе, организуя совместные проекты, согласованные Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи на их саммите в апреле.

«Офис связи станет круглосуточным консультативным и коммуникационным каналом для продвижения межкорейских отношений, ослабления военной напряженности и установления мира на Корейском полуострове», – говорится в заявлении Министерства объединения Южной Кореи.

Предполагалось, что офис откроется в августе. Задержка, вероятно, объясняется необходимостью успокоить должностных лиц США, которые опасаются, что Северная Корея будет вознаграждена слишком быстро, не сделав конкретных шагов относительно отказа от своего ядерного оружия.
КНДРЮжная Кореяграницыновости мира
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