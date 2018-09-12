Сергей Фурса объяснил необходимость 100-процентного повышения цены на газ

С позиции правительства, очевидно, это является достижением, что они политически смогли снизить цену. Впрочем, с точки зрения украинской экономики стоит решить проблему и согласовать рыночные цены как для промышленности, так и для населения.

Об этом рассказал Сергей Фурса в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Как сообщалось, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет Министров повысит цену на газ для населения, что является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита. Правительство считает компромиссным поднятия на 20-30%, а не 60% сегодняшней стоимости газа, как ожидалось.

«С позиции правительства, очевидно, это является достижением, что они политически смогли снизить цену. Впрочем, с точки зрения украинской экономики стоит решить проблему и согласовать рыночные цены как для промышленности, так и для населения», – считает Сергей Фурса.

Эксперт отметил, что правительство таким образом решает сугубо политическую проблему, чтобы подать населению это повышение накануне выборов и получить транш МВФ, ведь без этих средств Украина не продержалась бы зимой.

«Если мы говорим о решении экономической проблемы, то повышение должно произойти примерно на 100 процентов. Не знаю, очередной рост стоимости газа состоится уже в следующем году, но в течение трех следующих лет мы так или иначе придем к рыночным ценам. Ведь повышение газа для промышленности, что произошло в последний год, было продиктовано тем, что нефть выросла вдвое», – пояснил Сергей Фурса.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман завил, что за две недели правительство сообщит о результатах переговоров с МВФ.

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