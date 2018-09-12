Сенцова номинировали на премию Сахарова 2018 года

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на получение премии Сахарова.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, сообщает «Европейская правда».
«Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года», – написал Йозвяк.
The biggest political group in the European Parliament has nominated #Sentsov for the 2018 #Sakharovprize. #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2018 г.
На прошлой неделе Йозвяк сообщал, что кандидатуру Сенцова также поддерживают еще две парламентские группы. Имя лауреата объявят в конце октября.
Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности, в области защиты прав человека и его основных свобод.
В 2016 году на премию номинировали лидера крымских татар Мустафу Джемилева, в 2015 году – украинскую льотчицю и депутата Надежду Савченко. В 2014 году на соискание премии выдвинули Евромайдан.