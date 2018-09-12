Руководитель «Укравтодора» похвастался хорошими показателями по выполнению ремонтных работ

Впервые за всю историю Украины объем выполненных ремонтных работ на дорогах в отдельных областях составил 97%. Лучшие показатели в Закарпатской, Кировоградской, Запорожской, Волынской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областях. Самыми слабыми же оказались Николаевская, Житомирская и Киевская области.

Об этом во время заседания Кабмина, которое транслировал телеканал ZIK, рассказал руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

Он рассказал: хотя украинцы пока еще сетуют на дороги, и все же они положительно оценивают нынешние результаты работы «Укравтодора».

«Согласно исследованию института рыночных исследований Германии GfK, дорожная отрасль Украины стала лидером в рейтинге поддержки реформ. Ее одобряют 62% граждан», – рассказал Новак.

По его словам, нынешние работы «Укравтодора» полностью соответствуют Стратегии дорожного развития на 2018-2022 годы. Служба фокусируется на основных международных и национальных коридорах, выполняет ремонт «по маршрутным принципу», экономно и прозрачно использует средства налогоплательщиков.

«По общей программе развития сети дорог, а это 7 млрд. грн, осуществляем ремонт на дорогах М-06, М-19, М-15 Одесса-Рени, М-21, М-22 и многих других. Важно отметить, что некоторые участки не ремонтировались по 20-30 лет», – подчеркнул Новак.

Зато, по его словам, «Укравтодора» только за два года удалось изменить ситуацию на многих автодорогах.

«Конечно, перед нами еще много работы, однако ситуация меняется к лучшему. По отдельным бюджетным программам выполняем ремонты на таких дорогах, как «гоу хайвей». Объем финансирования 4 млрд. гривен, ремонтируем дорогу от Львова до Умани. Также занимаемся дороге М-03 Киев -Харьков – Довжанский, объем финансирования там 1,600 млрд. Проводим и ремонт на Н-03 Житомир-Черновцы. На это было выделено миллиард гривен. Занимаемся и Р-46 Харьков-Ахтырка за 1,200 млрд грн, на Н-31 Днепр – Решетиловка», – рассказал руководитель «Укравтодора».

Кроме того, по отдельной госпрограмме служба выполняет ремонты на дорогах Львовской области. Объем финансирования этих работ составляет около 400 млн. грн.

«Вообще, в этом году на ремонт дорог государственного значения предусмотрено 18 млрд грн. Также впервые на дороги местного значения облгосадминистрации получают субвенции в размере 11,5 млрд грн. На эксплуатацию запланировано 3,4 млрд грн. Сразу хочу подчеркнуть, что этих средств не хватает на содержание дорог, поэтому должны совместно искать дополнительное финансирование. Особенно, на подготовку к зиме», – отметил он.

Вместе с тем Новак рассказал: в этом году на безопасность движения бюджетом предусмотрено выделение 2,6 млрд грн. Главным распорядителем средств выступает Мининфраструктуры.

«Конечно, у нас есть проблемные вопросы, и благодаря совместной работе с правительством, решаем их в рабочем порядке», – убеждал Новак.

Также он отметил: впервые за всю историю Украины в отдельных регионах на вторую неделю сентября объем выполненных работ составляет до 97%. Лучшие показатели в Закарпатской, Кировоградской, Запорожской, Волынской, Сумской, Донецкой и Тернопольской областях. Самыми слабыми же оказались Николаевская, Житомирская и Киевская области.

«Это связано с блокированием тендеров, утверждением проектной документации и другими вещами. Ситуацию исправляем благодаря перераспределению средств из тех объектов, где работы задерживаются, на те, где они выполняются вовремя. Таким образом уменьшается риск неиспользования средств, где возникли проблемы», – рассказал Новак.

И вместе с тем он подчеркнул: «Укравтодор» не может за двухлетний срок отремонтировать все дороги, особенно те, где работы не проводились по 20-30 лет.

«В целом по стране средний показатель выполнения работ составляет 63% от планов. Каждую неделю эта цифра растет. Можно сказать, что на самом деле сделано гораздо больше. Однако, акты выполненных работ и зачисления средств могут быть осуществлены лишь при условии проверки качества. Поэтому сейчас идут такие ревизии», – подчеркнул Славомир Новак.





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