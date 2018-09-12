РПЦ, в стремлении показать предоставление томоса незаконным, доказала неканоничность УПЦ МП

Нынешнего главу Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия греки признали «неканоническим», ведь он нарушил правило, по которому был обязан поминать при богослужении константинопольского патриарха.

Об этом в своем блоге на сайте «Ведомости» написал российский журналист и религиовед Сергей Чапнин, объясняя, почему Вселенский патриарх имеет все основания предоставить Украинской православной церкви статус автокефалии, передает УНИАН.

Он отметил, что проблема украинской автокефалии уходит корнями в начало ХХ века, а проблемы, связанные со статусом Киевской митрополии, и того дальше – в конец XVII века.

«Но если константинопольский патриарх сохраняет преемственность своих институтов без малого 1500 лет, то Московский патриархат после полного разрушения всех церковных институтов в 1917 г. и воспроизведение некоторых из них в середине 1940-х не может даже мыслить категориями веков. В итоге, когда нужно было исследовать и определить статус Киевской митрополии на конец XVII века, Москва не смогла разобраться с содержанием исторических документов, но это не мешало ей считать, что Константинополь в 1686 г. подарил ей Украину полностью, со всеми потрохами», – пишет журналист.

Религиовед подчеркнул, что первым неприятным для Москвы открытием стало то, что Константинопольский патриархат считает, что территорию Украины он никогда не передавал Русской церкви.

«В силу сложных исторических обстоятельств второй половины XVII века он передал Москве право рукополагать киевских митрополитов и быть по отношению к ним церковно-судебной инстанцией. Эти права передавались Москве на неопределенный срок, но не навечно. Другими словами, константинопольский патриарх мог отозвать свое решение в любое время. И, похоже, это время настало», – констатирует Чапнин.

Второй неприятный для Москвы момент: киевский митрополит в юрисдикции РПЦ нарушил правило, по которому он был обязан поминать при богослужении константинопольского патриарха, объясняет религиовед.

«Правды ради надо сказать, что это не вина нынешнего митрополита Онуфрия. Киевские митрополиты забыли про это правило уже давно. Однако с точки зрения церковного права отказ от поминовения на литургии имени константинопольского патриарха – это серьезное нарушение. Серьезное настолько, что нарушитель теряет каноническое право быть главой митрополии и подлежит церковному суду. Именно как «неканонический» греки определили статус нынешнего главы украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия», – пояснил Чаплин.

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Отметим, что 19 апреля ВРУ проголосовала за постановление относительно обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Президент Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх Киевский Филарет заявлял, что после получения томоса об автокефалии УПЦ КП приходы, священники и епископы, которые не присоединятся к Украинской единой поместной церкви, не будут иметь права называться Украинской православной церковью, а будут лишь митрополией или экзархатом Русской православной церкви в Украине.

31 августа Вселенский Патриарх Варфоломей объявил российскому патриарху Кириллу о введении автокефалии в Украине.

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