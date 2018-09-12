Российской делегации от оккупированного Крыма не позволили выступить на совещании ОБСЕ

Украинская делегация заблокировала во вторник выступление двух представителей России от аннексированного Крыма во время рабочего заседания по вопросам свободы СМИ на ежегодном совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении.

Об этом сообщает Укринформ.

Речь идет о представителях так называемой общественной палаты республики Крым и крымскотатарской телерадиокомпании «Millet», которые выступали как представители от России.

Используя право обращения внимания на нарушение установленных правил, член украинской официальной делегации Андрей Чесноков отметил недопустимость выступлений представителей РФ от аннексированного Крыма, поскольку полуостров в свете международного права является территорией Украины. Следовательно, эти лица выступают от несуществующих организаций, что является прямым и сознательным нарушением норм ОБСЕ.

Несмотря на протесты официальной российской делегации, модератор рабочей сессии согласилась с аргументами украинской стороны и запретила выступления представителей «российского» Крыма.

Позицию Украины поддержали также официальные делегации США, Канады и ЕС, которые отметили территориальной принадлежности Крыма к Украине и недопустимости таких провокаций со стороны российской стороны. Представительница Канады также подчеркнула, что в случае, если эти представители не выполнят указаний модератора и будут выступать, то их нужно выпроводить из зала.

Участие в ежегодном совещании ОБСЕ берут около 1,5 тыс. представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров. Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в области соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействию дискриминации. Кроме того, во время совещания поднимались вопросы свободы СМИ, прав мигрантов, преодоление расизма и ксенофобии.

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