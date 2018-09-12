Путин о подозреваемых в отравлении в Солсбери: Ничего особенного, гражданские лица

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне Александр Петров и Руслан Баширов, которых Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, обычные гражданские лица.

Путин предложил им пообщаться со СМИ и рассказать о себе, пишет «Медуза».

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», – сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

5 сентября Великобритания заявила, что считает причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Баширова.

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