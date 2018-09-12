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среда, 12 сентября, 2018, 22:49 Киев
Проезд в общественном транспорте на Киевщине подорожал второй раз за год

В городе Ирпень Киевской области второй раз за этот год повысили стоимость проезда в местном общественном транспорте.

Цена увеличилась на 1 грн – до 7 гривен, передает местное издание «Заря Приирпенья».

Первый раз стоимость возросла в марте. Жители считают, что подорожание вызвано ростом цен на топливо. Местная власть говорит, что перевозчики планировали увеличить стоимость и для школьников до 3 грн, однако отказались от этого решения.

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транспорттарифыКиевская областьновости Украины
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