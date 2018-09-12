Представители суда присяжных за час работы в суде получают около 200 гривен

Суд сформировал состав присяжных по делу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Из семи предложенных кандидатур Фемида выбрала пятерых. Но не во всех делах в Украине можно привлекать таких лиц до вынесения приговора.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

На деле в Украине есть суд присяжных, и он выглядит таким образом, что в деле убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова решается судьба двух обвиняемых – Александра Лося и Ярослава Тарасенко. Решается такими людьми, как председатель правления ОСМД, тренер по велоспорту, безработная, участник организации Красного креста и детей Чернобыля. Именно такой состав присяжных сегодня утвердил суд.

«Согласно закону, рассмотрение дела должно осуществляться в составе двух профессиональных судей и трех основных присяжных и двух запасных», – сказал судья Виталий Циктич.

Чтобы стать присяжным, нужно занести соответствующее заявление в городскую или районную рады. Желающему поработать в суде должно быть больше 30 лет и менее 65 лет. Кроме того такой человек не должен быть госслужащим или адвокатом, а также не иметь судимостей.

«Такие лица могут подаваться, и их кандидатуры рассматриваются и утверждаются решением соответствующего местного совета. Дальше уже по автоматизированной системе избираются люди из этого списка для того, чтобы участвовать в той или иной категории дел», – отметил юрист Александр Банчук.

По такому принципу ныне происходит рассмотрение дела бывших беркутовцев. За час, говорят юристы, присяжные получают примерно двести гривен. Они решают не только то, виновен ли подсудимый, но и выбирают покарание вместе с судьями.

«Присяжные выполняют те же функции, что и судья в уголовном процессе», – отметил адвокат Виталий Титич.

Такой суд возможен только по ходатайству защиты. По обвинениям, которые предусматривают пожизненное заключение, но не во всех случаях. Например, народная избранница Надежда Савченко на таких «вершителей» рассчитывать не может.

«Возможно, если были бы последствия за террористические действия, которые бы повлекли за собой убийство людей, то тогда бы это дело рассматривалось и присяжными», – отметил Банчук.

Специалисты говорят, украинская модель является несовершенной, потому что представители народа не освобождены от мнения профессиональных судей. Именно этот факт должен был бы быть залогом общественного контроля над принятием судебных решений.

Напомним, недавно коллегия присяжных по делу об убийстве Бузины под возгласы «Ганьба!» приняла присягу.

Татьяна Гаврилюк. Павел Волошко. Алексей Осавчук, «Первые о главном»

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