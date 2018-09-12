Правительство примет решение о повышении зарплат военным не ранее октября, – СМИ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении зарплат военным.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По информации издания, запрос Минобороны о повышении зарплат военным все еще находится на рассмотрении правительства. Однако в Генштабе сообщили, что ожидают решения Кабмина в ближайшее время.

«Относительно повышения зарплаты ждем положительного решения в октябре», – уточнил заместитель начальника ГУ морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ Олег Бойко.

Как ранее отметил премьер Владимир Гройсман выполнить просьбу военных в этом году будет не так уж просто. Как известно, правительство сейчас ведет переговоры с миссией Международного валютного фонда относительно дальнейшей судьбы программы кредитования Украины. Одним из условий сотрудничества с МВФ является сбалансированность государственного бюджета, а фонд уже неоднократно указывал на «раздутые» статьи расходов казны, особенно в части социальных выплат. Издание подчеркивает, что если в марте-апреле правительство могло, например, позволить себе перерасчет пенсий военным вопреки отрицательной позиции МВФ (увеличение составило около 8 млрд гривен), то, находясь в переговорном процессе с миссией и требуя транша, Кабмин вряд ли удовлетворит просьбу Минобороны в ближайшем месяце.

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