Последнее заседание по делу Сущенко: Верховный суд РФ сегодня огласит окончательный приговор

В среду, 12 сентября, Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом сообщил общественный защитник журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

«12 сентября 2018 года в 10:00 в Верховном суде РФ состоится рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко», – написал он.

Это последняя инстанция, в которой можно обжаловать приговор украинскому журналисту, и последнее заседание по его делу.

По словам Фейгина, Сущенко будет присутствовать на заседании лично. Рассмотрение апелляции будет проводиться в закрытом режиме.

Напомним, собственного корреспондента информационного агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Вечером 2 октября российские СМИ сообщили, что Сущенко держат в СИЗО «Лефортово» и обвиняют в «шпионаже». Наказание по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») предусматривает до 20 лет лишения свободы. 27 марта в Московском городском суде начались предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в «шпионаже». Журналист вину не признал в полном объеме.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. Жалоба на вынесенный приговор была подана 5 июня

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