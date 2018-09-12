Порошенко поздравил IKEA в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину.

Об этом он написал в Twitter.

«IKEA заходит в Украину! Сегодня будет встреча с главным исполнительным директором IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости», – заявил Порошенко.

Инвестиционный бум, который на сегодняшний день происходит в Украине, - это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых брендов. Поздравляю IKEA по Украине - Welcome to Ukraine! pic.twitter.com/jOWiwcIZZM — Петр Порошенко (@poroshenko) 12 сентября 2018 г.

Он также акцентировал, что выход IKEA на украинский рынок станет хорошим сигналом для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело.

IKEA – знаковый бренд с оптимальным соотношением цены, качества и надежности. Рад, что первый магазин в Киеве бренд откроет в новом формате city-store. Такой формат IKEA внедряет в Нью-Йорке, Копенгагене, Мадриде, Лондоне, Париже, Стокгольме. И Киев – также среди этих городов — Петр Порошенко (@poroshenko) 12 сентября 2018 г.

«Мы наконец завершили 13-летнюю процедуру вхождения шведской компании IKEA на украинский рынок: IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства и, констатируя улучшение инвестиционного климата, наконец приняла это чрезвычайно важное решение. Инвестиционный бум, который на сегодняшний день происходит в Украине, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых брендов. Поздравляю IKEA в Украине – Welcome to Ukraine!», – подытожил Президент Украины.

IKEA заходит в Украину!



Сегодня будет встреча с главным исполнительным директором IKEA Юго-Восточная Европа Стефаном Вановербеке.



Украина долго ждала этой новости. Это – хороший сигнал для других мировых брендов, с нашим государством нужно иметь дело.



Invest in Ukraine! pic.twitter.com/fd8l7r3mSL — Петр Порошенко (@poroshenko) 12 сентября 2018 г.

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