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среда, 12 сентября, 2018, 12:04 Политика
Порошенко поздравил IKEA в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину.

Об этом он написал в Twitter.

«IKEA заходит в Украину! Сегодня будет встреча с главным исполнительным директором IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости», – заявил Порошенко.

Он также акцентировал, что выход IKEA на украинский рынок станет хорошим сигналом для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело.

«Мы наконец завершили 13-летнюю процедуру вхождения шведской компании IKEA на украинский рынок: IKEA нашла надежных партнеров при содействии государства и, констатируя улучшение инвестиционного климата, наконец приняла это чрезвычайно важное решение. Инвестиционный бум, который на сегодняшний день происходит в Украине, – это яркий признак доверия к Украине со стороны мировых брендов. Поздравляю IKEA в Украине – Welcome to Ukraine!», – подытожил Президент Украины.

 
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