Отныне полиция имеет право заставить домашнего насильника покинуть квартиру жертвы

В Украине начал действовать приказ Министерства внутренних дел, что позволяет полицейским сразу на месте, откуда поступил вызов, обезопасить жертву от обидчика.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук. На своей странице в Фейсбук, чиновница отмечает, что отныне правоохранители, приезжающие на место, где происходит домашнее насилие, могут выписать обидчику срочное запретительное предписание. Ранее законодательство этого не предусматривало.

Такое предписание может содержать следующие требования к правонарушителю: обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица, запрет входа и пребывания в этом месте, запрет любым способом контактировать с пострадавшей лицом.

Как поясняет Правительственная уполномоченная по гендерной политике Екатерина Левченко, предписание обидчику выносится в случае существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего лица, чтобы немедленного прекратить домашнее насилие.

Предписание выносится по заявлению пострадавшего лица, а также по собственной инициативе работника уполномоченного подразделения полиции по результатам оценки рисков.

Во время решения вопроса о вынесении предписания приоритет отдается безопасности пострадавшего лица.

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