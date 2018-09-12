Новые звездные войны: РФ обвиняет США в намеренной порче космического корабля

В корпорации по космической деятельности «Роскосмос» считают, что американские члены экипажа могли намеренно повредить космический корабль «Союз МС-09».

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, эту версию, в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия Роскосмоса, расследующая причины разгерметизации космического корабля. Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показатели.

Фото: NASA

Отверстие в корабле «Союз» обнаружили ночью 30 августа, когда зафиксировали падение давления. Экипажу удалось найти утечку и загерметизировать пробоину. Сейчас на международной космической станции находится шесть человек, в том числе трое американцев.

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