Новые локомотивы General Electric будут курсировать в южном направлении

Укрзализныця планирует задействовать новые локомотивы, приобретенные у американской компании General Electric, на маршрутах в южном направлении, в частности, Мелитополя, Мариуполя и Николаева.

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов во время брифинга, передает пресс-служба компании.

«Будут первые локомотивы GE до пика перевозок, в целом рассчитываем реализовать часть проекта по поставке 30 локомотивов до конца года. Эти тепловозы задействуем для перевозок в южном направлении: до Мелитополя, Николаева, Мариуполя», – отметил Кравцов.

Он также подчеркнул, что из-за того, что время на обслуживание новых локомотивов будет намного меньше, использование 30 локомотивов General Electric позволит заменить около 40 старых локомотивов и задействовать их на других направлениях.

Напомним, во вторник, 11 сентября, в порт города Черноморск прибыл первый локомотив, произведенный американской компанией GE Transportation.

До конца 2018 года и в течение первого квартала 2019 года планируется поставка 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10 %. Их производство стартовало в начале 2018 года в США. В целом за 15 лет УЗ планирует закупить до 225 новых тепловозов и модернизировать до 75 существующих.

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