Нелепое объяснения России относительно отравления в Солсбери Великобритания назвала просто ложью

Попытки Великобритании получить объяснения от России по поводу отравления бывшего российского шпиона в Солсбери всегда натыкались на запутанность и ложь – и ситуация не меняется.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, со ссылкой на Reuters сообщает «Европейская правда».

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что Россия знает настоящие имена двух человек, обвиненных британскими прокурорами в попытке отравить Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и что они являются гражданскими людьми, не причастными к криминалу.

«Эти люди – офицеры российской военной разведки, ГРУ... Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и его методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», – сказал пресс-секретарь журналистам.

«Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в Солсбери в марте, но они ответили обманом и ложью. Я не вижу ничего, чтобы предположить, что это изменилось», – добавил он.

5 сентября Великобритания заявила, что считает причастными к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Баширова.

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