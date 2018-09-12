Нацбанк повысил стоимость гривны до 28,10

Национальный банк Украины на среду, 12 сентября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек – до 28,0956 грн за доллар против 28,2007 грн за доллар во вторник.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США установлен на уровне 28,0956 грн за доллар против 28,2007 грн за доллар во вторник, гривны к евро установлен на уровне 32,5179 грн против 32,6310 грн накануне.

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