NASA показало масштабы урагана Флоренс из космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало масштабы урагана Флоренс, который приближается к берегам США.
Об этом сообщает «Новое время».
Камера высокого разрешения Международной космической станции сняла приближения мощного урагана к восточному побережью США утром, 12 сентября. По приблизительным подсчетам, скорость ветра в эпицентре урагана достигает более 200 км/час.
Ураган Флоренс уже достиг четвертой категории из пяти возможных, режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд и Вирджиния. Теперь ураган ждут и в Вашингтоне, где также объявлен режим чрезвычайного положения.
Метеорологи предполагают, что постепенно ураган будет набирать мощность в теплых водах Атлантики, следовательно, он может достичь наивысшей, пятой категории.
Напомним, власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории «Флоренс».