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среда, 12 сентября, 2018, 21:53 Мир
NASA показало масштабы урагана Флоренс из космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало масштабы урагана Флоренс, который приближается к берегам США.

Об этом сообщает «Новое время».

Камера высокого разрешения Международной космической станции сняла приближения мощного урагана к восточному побережью США утром, 12 сентября. По приблизительным подсчетам, скорость ветра в эпицентре урагана достигает более 200 км/час.

Ураган Флоренс уже достиг четвертой категории из пяти возможных, режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд и Вирджиния. Теперь ураган ждут и в Вашингтоне, где также объявлен режим чрезвычайного положения.

Метеорологи предполагают, что постепенно ураган будет набирать мощность в теплых водах Атлантики, следовательно, он может достичь наивысшей, пятой категории.

Напомним, власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории «Флоренс».
СШАNASAураганыновости мира
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2018-09-12 22:52 :10