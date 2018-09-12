Началась забастовка пилотов и бортпроводников Ryanair в Германии

Сегодня началась ожидаемая забастовка работников Ryanair в Германии. Из-за этого компании пришлось отменить 150 рейсов, а своим клиентам предложить билет на другой день или же вернуть деньги за него.

Об этом сообщает DW.

Таким образом почти половина сегодняшних рейсов из Германии отменена. В суточной забастовке приняли участие 400 пилотов и 1000 бортпроводников.

В ирландской компании предупредили, что это может привести к увольнению работников по всей стране. Представитель компании заявил, что забастовка является неоправданной, ведь лоукостер пошел на встречу работникам и согласился повысить зарплату.

Напомним, что в августе состоялась самая масштабная забастовка работников Ryanair, из-за которой пришлось отменить 400 рейсов.

Ранее, в июле, компания отменила 600 рейсов из-за забастовки в Бельгии, Португалии и Испании.

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