НАБУ и САП завершили досудебное расследование и вручили подозрения по делу ТЭЦ Дубневичей

Прокуроры САП признали доказательства, собранные во время досудебного расследования в деле завладения природным газом НАК «Нафтогаз Украины» со стороны должностных лиц ООО «Энергия Новый Раздел» и ООО «Энергия-Новояворовск», конечными бенефициарными владельцами которых являются братья Дубневичи, достаточными для завершения досудебного расследования. Всем пятерым фигурантам вручено уведомление о подозрении и предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела. Досудебное расследование относительно причастности других лиц к совершению указанных преступлений продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

10 сентября прокурорами САП принято решение о достаточности собранных доказательств для завершения досудебного расследования и стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО НПП «Энергия-Новояворовск» в завладении природным газом НАК «Нафтогаз Украины» в особо крупных размерах.

В ходе следствия установлено, что ряд лиц, в том числе служебные лица ООО «Энергия-Новый Раздел» и ООО НПП «Энергия-Новояворовск», в течение 2013-2015 годов организовали схему завладения природным газом, принадлежащем НАК «Нафтогаз Украины» в особо крупных размерах, создав организованную преступную группу.

По версии стороны обвинения ТЭЦ, находящиеся в собственности указанных предприятий, приобретя в НАК «Нафтогаз Украины» по льготной цене природный газ под видом использования его якобы для производства тепловой энергии для населения, что является обязательным условием его использования, присвоили его путем использования для промышленных нужд, в частности производства электрической энергии с последующей ее продажей ГП «Энергорынок».

В целом, в течение 2013-2015 годов указанные лица завладели природным газом НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 308 343,474 тыс. куб., что нанесло материальный ущерб НАК «Нафтогаз Украины» на сумму свыше 1,4 млрд грн.

10 сентября прокурорами САП согласовано, а детективами НАБУ вручены пятерым подозреваемым окончательные сообщения о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностным лицом, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование относительно причастности других лиц к совершению указанных преступлений продолжается.



Напомним, 16 января 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали во Львове служебных лиц ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия» по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК «Нафтогаз Украины» на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Еще раньше, 21 августа 2017 года, детективы НАБУ получили разрешение на изъятие оригиналов документов, находящихся во владении НКРЕКП и касающихся ООО «Энергия-Новый Раздел», ООО «Энергия-Новояворовск» и ООО «Энергия» и закупки ими газа. Изъятие произошло в рамках досудебного расследования внесенного в Единый реестр досудебных расследований по №22016000000000243 от 22 июня 2016 года.

1 февраля были обнародованы постановления Соломенского районного суда г. Киева от 18 и 25 января в отношении менеджеров этих предприятий. Всем им был определен немалый денежный залог: от 2 до 10 млн грн.

Как отмечалось, советником директора ООО «Энергия» является Игорь Кучма, руководителем ООО «Энергия-Новый Раздел» – Игорь Артимко, исполнительным директором этой фирмы является Игорь Илькив, а финдиректором – Олег Павлышин. По данным YouControl, на должности директора ООО НПП «Энергия-Новояворовск» тогда находился Александр Олексюк.

В середине июня Судья Соломенского районного суда г. Киева удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП и предоставил временный доступ к имуществу и документам, которыми владеет ПАО «Банк Сич» и ПАО АКБ «Львов». Они, по утверждению НАБУ, были использованы для легализации средств, полученных вследствие злоупотребления с закупкой и использованием газа «Энергия-Новый Раздел» и НПП «Энергия-Новояворовск» на сумму около 1,5 млрд грн.

Конечными бенефициарами в этих схемах, как доказывают детективы, являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи а также члены их семьи.

А в начале августа руководители НАБУ и АРМА на специально созванном совместном брифинге сообщили о том, что сейчас на имущественные комплексы Новораздольской и Новояворовской ТЭЦ наложен арест. По решению следственного судьи, эти активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных в результате коррупционных и других преступлений (АРМА).

Почти сразу совладелец обоих предприятий, народный депутат Ярослав Дубневич, в компании одиозных экс-регионалов и фигурантов громких коррупционных расследований, обратились в Конституционный суд с намерением обжаловать в Конституционном Суде полномочия Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА), касающихся управления арестованным имуществом.

Аналитическая группа ИА ZIK

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