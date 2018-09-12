На Землю надвигается мощная магнитная буря

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупредило о начале геомагнитной бури силой G2.

Об этом сообщают Контракты со ссылкой на ScienceAlert.

По данным NOAA, буря начнется 11 сентября – в результате образования на Солнце корональной дыры. Сейчас подходит к концу 11-летний период активности звезды, что обычно сопровождается появлением корональных дыр.

Как правило, линии магнитного поля Солнца замкнуты: это предотвращает спонтанному выбросу плазмы в космическое пространство, но иногда они размыкаются, через что плазма высвобождается. Сегодня должен состояться один из таких эпизодов.

Плазму, которая вырвалась из Солнца, называют солнечным ветром. По информации Британского метеорологического офиса (Met Office), скорость ветра достигнет 500 километров в секунду. Его столкновения с магнитосферой Земли вызовет геомагнитную бурю.

В ноябре 1999 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ввело классификацию интенсивности геомагнитных бурь. Они ввели пять категорий G-индекса, где G1 – самые слабые, а G5 – сильнейшие.

Интенсивность нынешнего шторма оценили в G2. Несмотря на относительную слабость бури, техника, которая находится на высоких широтах, может чувствовать перепады напряжения.

Сбои в работе также возможны и у космических аппаратов, поскольку буря тормозит системы GPS. Наиболее заметный эффект бури – полярное сияние.

Солнечный ветер взаимодействует с протонами и электронами в магнитосфере, которые, путешествуя по линиям магнитного поля, возбуждают атомы кислорода и азота, из-за чего возникает видимое сияние.

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