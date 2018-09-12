На совещании ОБСЕ в Варшаве призывают немедленно освободить Романа Сущенко

Украинский журналист Роман Сущенко, как и режиссер Олег Сенцов и другие политзаключенные Кремля, должны быть немедленно освобождены.

Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на совещании ОБСЕ в Варшаве, о чем написал на своей странице в Twitter.

«Я не прекращаю призывать к освобождению Станислава Асеева в Донецке, снятие ограничений в отношении Николая Семены в Крыму и незамедлительного освобождения Романа Сущенко, заключенного в России. Содержание в тюрьме Олега Сенцова также должно быть немедленно прекращено», – заявил Дезир.

Арлем Дезир также отметил, что сегодняшнее решение Верховного суда РФ, который поддержал приговор журналисту Роману Сущенко, "глубоко разочаровывает".

Напомним, ранее МИД выразил протест РФ из-за решения суда по делу Сущенко.

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