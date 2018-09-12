На протяжении текущего года в Украине зафиксировано почти 170 нарушений свободы слова

В Украине за восемь месяцев 2018 года эксперты Института массовой информации (ИМИ) зафиксировали 168 случаев нарушений свободы слова в 23 регионах, что на пять случаев меньше, чем за аналогичный период 2017 года (173 случая).

Как сообщается на сайте Института, по результатам ежемесячного мониторинга ИМИ «Барометр свободы слова» в тройку лидеров вошли случаи препятствования журналистской деятельности (67 случаев, что на 10 больше чем за аналогичный период 2017 года), угрозы и запугивания журналистов (24 случая, что на два случая больше, чем в 2017 году). Третье место заняла категория «избиения и нападения» (22 случая, что на три больше чем за аналогичный период прошлого года).

«Далее по количеству нарушений идет категория «доступ к публичной информации». С начала года эксперты ИМИ зафиксировали 12 таких случаев. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано почти вдвое больше таких случаев – 23 и занимала эта категория вторую позицию», – говорится в сообщении.

За 8 месяцев текущего года Институт зафиксировал 12 случаев киберпреступлений против СМИ, что соответствует уровню аналогичного периода 2017 года.

Регионом-лидером по количеству нарушений прав журналистов с начала 2018 года остается м. Киев и Киевская область (70 случаев из 168). Далее идут Николаевская область (11 случаев), Днепропетровская и Одесская (восемь случаев), Полтавская (семь случаев).

Согласно мониторингу, нарушали преимущественно право журналистов на профессию, частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты. «Эта тенденция является устойчивой с прошлого года», – отметили в ИМИ.

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