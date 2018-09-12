На Харьковщине после попытки рейдерского захвата элеватора задержали 50 человек

Около 50 человек задержали на Харьковщине после попытки рейдерского захвата элеватора.

Об этом написал в Facebook председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Там была перестрелка – пятеро людей были ранены. Среди них – местные, полицейские, активисты и ветераны конфликта на Донбассе.

«Решение о деблокировке и освобождении предприятия принято благоразумно. Спецназ и переговорщики сработали в тандеме. Задерживаем около 50 участников. Изымаем оружие. Естественно, присутствует и «джентельменский» набор: балаклавы, бронежилеты, палки и прочее», – написал Князев.



Напомним, 11 сентября полиция Харьковской области сообщила о столкновениях в поселке Занки на Харьковщине. Правоохранители заявляли, что группа неизвестных людей в балаклавах пыталась пройти на территорию местного элеватора, но столкнулась с местными жителями.

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