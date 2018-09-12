На Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены, – штаб

На протяжении прошлых суток, 11 сентября, оккупанты 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Луганское, Новолуганське, Майорск, Шумы, Каменка, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутове, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное, а из миномета 120-го калибра – возле Широкиного на Мариупольском направлении. Также вечером в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении несколько опорных пунктов были обстреляны из вооружения боевых машин пехоты», – говорится в уведомлении.

В ходе боевых действий в течение суток четверо военнослужащих были ранены, один из них от полученных тяжелых ранений скончался.

По данным разведки, за прошедшие сутки были уничтожены два и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

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