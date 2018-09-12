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среда, 12 сентября, 2018, 9:15 Экономика
Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть эталонных марок активно растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке.

Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 11 сентября, сообщает «Слово и Дело».

Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:20 по Киеву поднялась на $ 1,80 (2,33%) – до $ 79,17 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $ 1,89 (2,80%) – до $ 69,43 за баррель.

Аналитики отмечают, что цены на нефть растут из-за риски для нефтедобычи в Ливии, долгосрочных опасений относительно резкого сокращения поставок из Ирана, а также новости об усилении урагана Флоренс, который приближается к берегам США.

Ранее сообщалось, что из-за шторма Гордон производство нефти в Мексиканском заливе снизилась на 9,23%.

Напомним, объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины за восемь месяцев увеличился на 5,5% – до 1,4 миллиона тонн.

 
цена на нефтьновости Украиныновости экономики
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2018-09-12 11:32 :33