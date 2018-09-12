Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть эталонных марок активно растут сразу из-за нескольких важных факторов, влияющих на ситуацию на рынке.
Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 11 сентября, сообщает «Слово и Дело».
Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 22:20 по Киеву поднялась на $ 1,80 (2,33%) – до $ 79,17 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $ 1,89 (2,80%) – до $ 69,43 за баррель.
Аналитики отмечают, что цены на нефть растут из-за риски для нефтедобычи в Ливии, долгосрочных опасений относительно резкого сокращения поставок из Ирана, а также новости об усилении урагана Флоренс, который приближается к берегам США.
Ранее сообщалось, что из-за шторма Гордон производство нефти в Мексиканском заливе снизилась на 9,23%.
Напомним, объем транспортировки сырья на нефтеперерабатывающие заводы Украины за восемь месяцев увеличился на 5,5% – до 1,4 миллиона тонн.