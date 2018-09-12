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среда, 12 сентября, 2018, 15:25 Общество
МИД выразил протест РФ из-за решения суда по делу Сущенко

Министерство иностранных дел Украины считает незаконным и политическим решение Верховного суда Российской Федерации относительно приговора украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом написала спикер отечественного МИД Марьяна Беца в Тwitter.

В МИД считают решение российского суда в отношении Сущенко незаконным и политическим.

«Иллюзий относительно «приговора» журналисту Г. Сущенко не было. Незаконное и политическое решение. Выражаем протест РФ, боремся дальше», – написала она.

Напомним, сегодня Суд РФ отклонил апелляцию и признал законным заключение Сущенко на 12 лет
РоссиясудРоман Сущенконовости Украины
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2018-09-12 16:20 :20