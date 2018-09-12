МИД обратится к Организации по запрещению химического оружия из-за ситуации на крымском «Титане»

Россия пытается использовать на международных площадках ситуацию с непоставкой воды из Украины в оккупированный Крым не в контексте международного права и аннексии полуострова, а в гуманитарном контексте.

Об этом заявил журналистам в среду, 12 сентября, министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает «Укринформ».

Он также отметил, что Министерство иностранных дел подготовило проект обращения к международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) из-за ситуации на крымском «Титане». Сейчас совместно с МЗ и Минэкологии проводится сбор информации для подкрепления этого обращения фактами и результатами экспертиз относительно состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму.

Климкин проинформировал, что пока состоялся предварительный контакт с ОЗХЗ.

В то же время он отметил, что украинская сторона не будет делать ничего, что даст России возможность использовать этот вопрос в контексте манипуляций с водой.

«Мы прекрасно знаем про все фейковые планы вроде бы построить это водоснабжение. Мы этого сделать никогда не позволим. На оккупированную территорию вода по контракту, где написано «Крым, Россия», никогда поставляться не будет», – подчеркнул министр.

Напомним, на севере оккупированного Крыму – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

Об этом активно отреагировали пользователи соцсетей.

Начали появляться сообщения, что из-за химических испарений в Армянске, на севере оккупированного Крыму, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передала информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на админгранице с Крымом, выдали средства спецзащиты из-за химических выбросов.

Директор «Крымского титана», расположенного в анексированном Россией Крыма, заявил, что работу завода полнлстью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производитель диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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