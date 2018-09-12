Меркель заявила, что Германия не потерпит химических атак в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин не сможет просто отвернуться, если армия президента Сирии Башара Асада применит химическое оружие против мирного населения и повстанцев.

Об этом сообщает «Неделя» со ссылкой на агентство Reuters.

По ее словам,ответом ФРГ на химатаки не может быть отказ от реакции априори. «Не может быть немецкой позиции, чтобы просто сказать «нет», независимо от того, что происходит в мире», – сообщила она нижней палате парламента Бундестага.

Ранее стало известно, что министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен на фоне опасений относительно угрозы применения химического оружия сирийским режимом в провинции Идлиб изучает возможность привлечения Бундесвера к ударам по армии Асада.

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