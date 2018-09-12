Маас о войне в Украине и Сирии: Россия является причиной возникновения этих кризисов

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Гайко Маас заявляет, что его страна пытается достичь урегулирования конфликта на востоке Украины дипломатическими усилиями.
Об этом Маас сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung - информирует УНИАН.
В частности, министра попросили прокомментировать утверждения, что много кризисов в мире нельзя урегулировать без участия России, хотя на самом деле Россия сама является причиной возникновения этих кризисов. «Война в Сирии, вероятно, завершилась бы давно, если бы это было целью России и других стран», – заявил Маас.
Также он согласился, что это же самое можно сказать в отношении востока Украины.
«В обоих случаях результат зависит от того, что урегулирования не будет, если Россия не будет сотрудничать. Именно поэтому Германия играет главную роль в усилиях, чтобы урегулировать конфликты в Украине и Сирии. В обоих случаях мы пытаемся чего-то достичь благодаря дипломатическим каналам», – подчеркнул Маас.
Ранее Маас заявлял, что переговоры об отмене санкций против Российской Федерации, введенные из-за ее агрессии в Украине, возможны лишь после реализации Минских соглашений, которые призваны мирно урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе.