Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 99

Количество погибших в результате природных пожаров, охвативших греческий регион Восточная Аттика, увеличилась до 99 человек.

Об этом сообщает пресс-центр пожарной службы Греции, пишет «Корреспондент».

«На сегодняшний день жертвами пожара в Восточной Аттике числятся 99 человек. В больницах Аттики умерли 16 человек, госпитализированных после пожара», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, 31 июля полиция Греции арестовала мужчину, подозреваемого в совершении поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике.

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