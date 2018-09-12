КИУ: Большинство потенциальных кандидатов в Президенты бездельничают в Раде

10 из 14 потенциальных кандидатов в Президенты демонстрируют низкую эффективность работы в Верховной Раде.

Об этом информирует пресс-служба КИУ.

КИУ оценил активность работы народных депутатов, являющихся потенциальными кандидатами на пост Президента Украины. Это политики, которые уже заявили об участии в выборах или участие которых является ожидаемым с точки зрения экспертов. Всего была проанализирована работа 14 нардепов. Среди них Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Михаил Добкин, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Сергей Каплин, Виталий Куприй, Виктор Чумак, Андрей Белецкий, Сергей Тарута, Александр Шевченко.

Их работу исследовали по таким параметрам, как посещение пленарных заседаний ВР и заседаний комитета, участие в голосованиях, успешность законодательной работы. Временные рамки: февраль-июль 2018 года (восьмая сессия ВРУ).

Указанные политики преимущественно демонстрируют низкую эффективность работы в ВР. Так, 10 из 14 кандидатов игнорируют парламентские голосования, семь политиков ни разу не посетили заседания своего комитета за последнюю сессию. В сравнении с другими депутатами высокие показатели работы у В. Чумака.

Ю. Тимошенко пропустила без уважительных причин 21% пленарных заседаний ВРУ, В. Ляшко – 13%, Ю. Бойко – 1%, А. Вилкул – 61%, М. Добкин – 89%, В. Новинский – 25%, В. Рабинович – 75%, Е. Мураев – 92%, С. Каплин – 18%, В. Куприй – 38%, В. Чумак – 7%, А. Белецкий – 58%, С. Тарута – 24, А. Шевченко – 4%. Данные письменной регистрации.

Ю. Тимошенко также пропустила 89% голосований ВР, А. Ляшко – 54%, Ю. Бойко – 93%, А. Вилкул – 90%, Н. Добкин – 91%, В. Новинский – 86%, В. Рабинович – 99%, Е. Мураев – 99%, С. Каплин – 68%, В. Куприй – 94%, В. Чумак – 64%, А. Белецкий – 89%, С. Тарута – 86%, А. Шевченко – 76%.

Часть депутатов не посетили ни одного заседания комитета, в который входят. Это касается Ю. Тимошенко, Ю. Бойко, А. Вилкула, М. Добкина, В. Новинского, В. Рабиновича и А. Билецкого. А. Ляшко пропустил 67% заседаний комитета. Мураев – 92%, С. Каплин – 11%, В. Куприй – 45%, С. Тарута – 36%, А. Шевченко – 47%. В. Чумак не пропустил ни одного заседания комитета.

Производительность работы отдельных политиков фактически является нулевой. Ю. Тимошенко зарегистрировала 14 проектов законов и постановлений (из них принято 5), А. Ляшко – 32 (12), Ю. Бойко – 10 (1), А. Вилкул – 29 (0), М. Добкин – 0, В. Новинский – 4 (0),. Рабинович – 4 (0), Е.Мураев – 15 (0), С. Каплин – 50 (4), В. Куприй – 24 (0),. Чумак – 7 (0), А. Белецкий – 11 (0), С. Тарута – 10 (2), А. Шевченко – 26 (0).

В КИУ сообщили, что будут обнародовать данные относительно работы потенциальных кандидатов в Президенты Украины ежемесячно.

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