Крымский Чернобыль: опубликованы фото завода «Титан», видны последствия химических выбросов

В сети появились фотографии завода «Крымский Титан» с высоты птичьего полета.

Снимки опубликованы на Facebook странице Dronarium Украина - сообщает Апостроф.

На фото можно увидеть, что завод работает. Также на них видны последствия химических выбросов.

«На фото – завод, который отравляет все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют «крымским Чернобылем». Да, это крымский «Титан» и он работает, как видите. Фото было сделано 8 сентября», – говорится в описании к фото.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в городе Армянск произошел выброс неизвестного вещества. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листве деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоит запах кислоты.

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