Количество погибших в результате теракта в Афганистане возросло до 68 человек

Власть Афганистана сообщает о росте до 68 количества погибших и 165 раненых в результате вчерашнего нападения смертника в провинции Нангархар на востоке страны.

Об этом передает «Радио Свобода».

Ранее сообщалось о 32 погибших.

Нападение произошло на главной дороге между столицей провинции Джалалабадом и контрольным пунктом Торкхам на границе с Пакистаном.

Ответственность за взрыв на себя никто не взял.

В Джалалабаде последнее время произошло несколько нападений, в которых погибли десятки людей. В регионе после вывода большинства войск НАТО в 2014 году активно действуют как талибы, так и экстремистская группировка «Исламское государство».

Напомним, 11 сентября, в афганской провинции Нангархар террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов. В результате взрыва погибли пять человек, еще 30 получили ранения.

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