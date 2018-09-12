Гройсман: в Следующем году правительство выделит 56 миллиардов гривен на дороги

Руководителям областей, которые не могут обеспечить надлежащий ремонт автодорог, не следует перебрасывать ответственность куда-то «на гору», ведь эта отрасль достаточно профинансирована. К тому же, в следующем году правительство планирует выделить на все дороги Украины, даже 56 миллиардов гривен, а на местные – 17 миллиардов.

Об этом во время заседания правительства, которое транслировал телеканал ZIK, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Он подчеркнул: в ремонтах дорог местного значения есть «большие просчеты». Поэтому нужно усиливать региональную власть и быть требовательными к ее работе, в частности, и гражданам.

«Нужно сделать все, чтобы те, кто неспособны, не перекладывали с себя ответственность, кивая наверх, будто там кто-то чего-то не сделал», – отметил Гройсман.

По его словам, на местные дороги было выделено 11 миллиардов гривен. К тому же, была утверждена и стратегия развития украинских дорог на 2018-2023 годы. В документе четко прописаны планы по выполнению работ конкретными областями.

«Поэтому требование к качественной работе будет только усиливаться. В прошлом же заседания правительства Мининфраструктуры внесло предложение о перераспределении финансовых ресурсов из тех областей, где эти средства не использованы, а тендеры не проведены. Мы направили это на доработку, чтобы определиться по каждой области. И не нужно нас упрекать, будто что-то у кого-то забрали. Если средства в одной области не использованы, то, по предложению «Укравтодора», их используют в другой области. Возможно, и на ту же дорогу», – подчеркнул премьер.

Он убежден: лучше освоить эти средства, чем оставить их на банковских счетах в то время, когда население и дальше будет ездить разбитыми трассами.

«Так не будет, поэтому я призываю к ответственности. Кроме того, в этом году мы выделили на дороги 47 миллиардов гривен, в следующем же на дорожное строительство планируем выделить средства в сумме 56 миллиардов гривен, на местные дороги – 17 миллиардов гривен. Поэтому я просто требую, чтобы отчитывались за каждую гривну», – заявил Гройсман.

Поэтому он подчеркнул: не нужно «рассказывать людям байки», ведь на местные дороги «средства есть во всех областях».

«Вопрос здесь только в способности, но, думаю, что здесь мы дадим надлежащую оценку. Хочу подчеркнуть: в этом году мы начали масштабное строительство дорог, продолжим это и в следующем. Беспрецедентный же рост с 47 миллиардов до 56 миллиардов я считаю идеальной ситуацией для того, чтобы в следующем году сделать более крепкий рывок и увеличить количество дорог нормального качества», – считает глава правительства.

В то же время он подчеркнул: правительство может выделить средства, однако он сам не кладет асфальт. Этим занимаются «конкретные рабочие», которые работают по «конкретным технологиям». Поэтому власти нужно усиливать работу в вопросах контроля.

«И контроль возможен только тогда, когда хотя бы кто-то понесет ответственность. Поэтому будем рассчитывать и на правоохранительную систему. Следовательно, 75% от всего акциза, который попадает из топлива, будет направлен как раз на дороги. Кроме того, еще в этой цифре будет 2,5 млрд грн, которые в следующем году направим для безопасности дорожного движения. Ограждения, круговые круга или островки безопасности с весны следующего года будут в еще большем масштабе, чем в этом году», – заверил Владимир Гройсман.

К слову, ранее директор Национального Секретариата «CoST» в Украине Наталья Форсюк подчеркивала, что отрасль ремонта дорог не является бедной. В прошлом году, помимо тендеров на 64 миллиарда гривен, сектор получил еще 800 миллионов долларов от Всемирного банка.

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