ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении двух экс-беркутовцев за разгон Евромайдана

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров ОМОН «Беркут», которые принимали участие в силовом разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 11.09.2018 в Шевченковский районный суд города Киева направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве (один из которых продолжает быть действующим сотрудником полиции). Указанные лица обвиняются в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, по отсутствии признаков пытки, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины); незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ст. 340 УК Украины); составлении и выдачи служебным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве и 13 работников столичного «Беркута».

Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.