Госаудиторы признали покупку авто для Нацполиции неэффективной тратой экологических денег

Государственная аудиторская служба провела аудит Министерства экологии с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года и выявила неэффективное использование средств Киотского протокола, предоставленных правительству Украины на сокращение выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает «Экономическая Правда» со ссылкой на проект «Марлин», что имеет в распоряжении копию аудиторского отчета.

Аудиторы отметили, что на выполнение требований Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2015-2017 годах Минэкологии получило денежных средств на общую сумму 2,1 миллиардов гривен.

Часть из этих денег, а именно 925,6 миллионов гривен были предоставлены Министерству внутренних дел на закупку патрульных автомобилей с гибридной установкой для Национальной полиции с целью уменьшения парниковых газов.

Проектом было предусмотрено приобретение 348 автомобилей Toyota Prius и 635 Mitsubishi Outlander PHEV. Объемы сокращения выбросов парниковых газов по проекту чиновники запланировали на уровне 48 404,93 тонн СОг для 983 автомобилей.

Но по информации Центра обслуживания подразделений национальной полиции Украины за период с мая 2015 года по конец 2017 года за время эксплуатации 348 автомобилей Toyota Prius выбросы парниковых газов сократились лишь на 637,3 тонн СО2, что на 97% меньше, чем предусмотрено планом мероприятий. А автомобили Mitsubishi Outlander PHEV уменьшили выбросы парниковых газов на 639,4 тонн СО2, что расчетно на 95% меньше от запланированного.

Поэтому государственные аудиторы пришли к выводу, что реализация проекта по техническому переоснащению автомобилей для Национальной полиции не способствовала уменьшению объема выбросов парниковых газов. Поскольку фактически сокращения выбросов парниковых газов т СО2 состоялось на уровне 3% и 5%.

К тому же фактический режим эксплуатации автомобилей показал больше горючего, чем было задекларировано (план – 1,8 л, факт – 6,7 л) и по сравнению с потреблением старыми автомобилями является почти идентичным.

Кроме закупки гибридных авто, аудиторы оценили выполнение экологических проектов другими органами власти.

В аудиторском отчете утверждается, что статистической отчетностью не подтверждено уменьшение выбросов парниковых газов с программой Комплексной модернизации вагонов типа «Е», которую исполнял КП «Киевский метрополитен» на сумму 939,3 млн грн.

В выводах аудита указано, что в 2015 году Кабинет Министров Украины, который на то время возглавлял Арсений Яценюк, из-за бюрократических препятствий не использовал 289,4 миллионов гривен полученных от Европейского союза в рамках выполнения Соглашения о финансировании программы «Поддержка реализации Стратегии национальной экологической политики Украины».

Не выполнен ряд мероприятий, которые бы улучшили экологическую ситуацию в отдельных регионах Украины. В частности, не построены системы химической очистки дымовых газов в филиале завода «Энергия» ПАО «Киевэнерго». Это бы дало возможность уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мусоросжигательных котлоагрегатов и уменьшить негативное воздействие этого предприятия на окружающую природную среду города Киева.

Тоже касается и внедрение проекта по реконструкции очистных сооружений канализации г. Коростышев Житомирской области, чтобы улучшило экологическую ситуацию в городе благодаря использованию новейших технологий биологической очистки вредных сточных вод и выбросов.

Также не построен полигон твердых бытовых отходов и мусоросортировочной линии в урочище «Чобиток», что в г. Надворная Ивано-Франковской области.

Проведенным аудиторами анализом выполнения природоохранных мероприятий в 2016, 2017 годах установлено, что из 54 запланированных природоохранных мероприятий не выполнено 22 и выполнено частично 14, что составляет 40% и 26% соответственно.

Напомним, закупка гибридных Mitsubishi Outlander PHEV для полиции сопровождалась скандалом. СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, которые полиции согласилась поставить фирма приближенная к лидерам «Народного фронта», завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Позже стало известно, что корпорация Mitsubishi Motors в Украине согласилась предоставить скидку на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV для украинской полиции в размере до 14% от начальной стоимости проекта.

С 2014 года Министерство внутренних дел возглавляет представитель политической силы «Народный фронт» Арсен Аваков.

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