Гонтарева працевлашувалася в компанию своего сына

Экс-председатель Национального банка Валерия Гонтарева возглавила наблюдательный совет компании «Медікіт».

Об этом сообщил CEO компании «Медікіт» Руслан Кравец на своей странице в Facebook сообщает Экономическая правда.

«16 марта 2018 года я ушел из НБУ, и в этот же день парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы. Вот уже полгода мы работаем над медицинской коммуникационной платформой «Медікіт», которая скоро выходит на рынок», – заявил он.

«А сегодня Валерия Гонтарева получила формальный статус – председателя наблюдательного совета ООО «Медікіт». И у меня старый новый начальник: стратег, визионер и лучший менеджер», – написал Кравец.

«В мире есть много проектов medtech, но построение всеобъемлющей экосистемы – это вызов не только для Украины, а также для крупнейших мировых экономик», – цитируется в сообщении Гонтарева.

По словам Кравца, «Медікіт» создает экосистему медицинского взаимодействия пациентов, врачей и всех других участников медицинского рынка.

«У нас грандиозные планы, самая первая версия платформы будет представлена в ноябре», – пообещал Кравец.

Накануне в СМИ появилась информация, что Гонтарева начинает новый проект – онлайн-площадка, которая связывает пациентов и врачей.

Юридически Гонтарева не имеет отношения к проекту. В компании «Медікіт» два учредителя – ее сын Антон Гонтарев и Светлана Кириченко, которая работала в структурах компании ICU с 2008 по 2010 год.

Гонтарева продала Константину Стеценко и Макару Пасенюку свою долю в ICU перед назначением в Нацбанк в 2014 году.

Антон Гонтарев и Кириченко инвестировали в уставный капитал «Медікіт» по 5 млн гривен. Сама компания зарегистрирована 12 января 2018 года. Кириченко отказалась говорить о своем участии в компании. В ICU сообщили, что не имеют к проекту никакого отношения.

Директором «Медікіт» с 14 апреля 2018 года значится Руслан Кравец – бывший заместитель директора Департамента стратегии и реформирования НБУ.

Как известно, Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что с 10 мая 2017 года уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили, и она решила уйти в длительный отпуск.

Исполняющим обязанности главы НБУ был назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева – девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.