Голобуцкий: Сущенко обменяют, но не на Вышинского

Дело Романа Сущенко существенно отличается от дел многих других политзаключенных, которые находятся в России. Ведь он гражданин Украины, который, с точки зрения россиян, работал шпионом. Хотя на его месте мог быть любой. Поэтому пока в России ждут более выгодную кандидатуру для обмена, чем руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«На месте Сущенко мог быть любой другой, потому что выбор у российских спецслужб просто безграничен. Ведь есть очень много граждан, которые работают в РФ, приезжают туда. Только в этом году, например, в Крыму отдохнуло несколько сотен тысяч граждан Украины», – сказал Голобуцкий.

Также он отметил, что дело Сущенко существенно отличается от многих других дел политзаключенных, ведь он гражданин Украины, с точки зрения россиян, работал шпионом. Потому что, если принять во внимание историю с Сенцовым, то его там считают российским гражданином и террористом, что является совершенно разными вещами.

«Насколько я понял, Сущенко не проблема подписать бумаги о помиловании. Другое дело в отношении Сенцова, который таким образом хотя бы мог попытаться сохранить свою жизнь. Если не дай Бог с Сенцовым случится то, к чему все идет, то в России попытаются каким-то образом уменьшить негативное влияние и попытаются достаточно быстро обменять Сущенко», – отметил он.

По его мнению, в отношении Сенцова Путин уже выбрал свой вариант и он всем это показывает. Сущенко же может быть использован для обмена важных лиц для России.

«Я думаю, что Вышинский их просто не интересует. Мы же понимаем, что агентура огромная и они ждут. Подобная история недавно была с эстонцами, когда они поменяли двух агентов, которые шпионили. То есть это нормальная ситуация, когда ждут гостей из спецслужб, которых вскоре поменяют на Сущенко. Более того, я думаю, что это произойдет достаточно быстро», – отметил Голобуцкий.

Напомним, Верховный суд России признал законным решение Московского городского суда о заключении Романа Сущенко на 12 лет.





* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.