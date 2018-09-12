Глава Пентагона едет в Македонию, чтобы предотвратить вмешательство РФ в референдум

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил во вторник, 11 сентября, о планах посетить Македонию накануне референдума, который может открыть для этой страны путь к вступлению в Евросоюз и НАТО. Визит назначен на конец текущей недели.

«Я еду туда, чтобы очень ясно дать понять, что мы на стороне македонского народа», – подчеркнул глава Пентагона. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу возможных попыток вмешательства Москвы в ходе голосования в Македонии - сообщает DW.

«Я обеспокоен этим. Те злонамеренные действия, что Россия практиковала от Эстонии до США, от Украины теперь и в Македонии, – она всегда адаптировала свою тактику к конкретной ситуации и всегда делала это вне всяких моральных принципов«, – сказал Маттис.

На 30 сентября в Македонии назначен референдум об изменении названия страны на «Республика Северная Македония». Этот шаг позволит разрешить многолетний спор с Грецией. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония. Афины, опасаясь территориальных претензий от соседнего государства в случае закрепления за ним именования «Македония», блокируют вступление Скопье в НАТО и ЕС.

В июне главы МИД двух стран подписали соглашение о переименование, которое должно привести к урегулированию конфликта. После этого Совет ЕС сообщил о решении дать Македонии возможность начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза в середине 2019 года. А НАТО направило Скопье официальное приглашение вступить в НАТО после решения спора с Афинами.

11 июля Греция выслала из страны двух российских дипломатов, а еще двум запретила въезд, обвинив их в подкупе неназванных чиновников для того, чтобы помешать заключению соглашения с Македонией.

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