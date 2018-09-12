Европарламент поддержал введение санкций ЕС против Венгрии

Европейский парламент поддержал введение санкционной процедуры против Венгрии в связи с длительным нарушением правил и ценностей Евросоюза Будапештом.

За доклад, который призывает наказать Венгрию, проголосовали 448 евродепутатов, 197 выступили против, 48 – воздержались, передает «Европейская правда».

В докладе осуждалось давление на независимые медиа страны, отстранение от должностей независимых судей, невозможность работы неправительственным организациям, которые оказывают помощь мигрантам и беженцам, обогащения членов правительства и их семей за счет европейских фондов и другие нарушения Будапешта.

После этого решения Европарламента Совет ЕС должен начать собственное расследование нарушений Венгрией ценностей ЕС.

Если статья 7 Лиссабонского договора будет активирована по Венгрии, ее могут лишить права голоса в Совете ЕС.

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